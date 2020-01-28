Жительница Братска получила условный срок за пьяное нападение на инспектора полиции по делам несовершеннолетних

Братск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвинявшейся в покушении на инспектора полиции по делам несовершеннолетних. Ей назначено два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Кроме того, суд обязал братчанку не менять постоянного места жительства без уведомления, обратиться на прием к наркологу, в случае необходимости пройти курс лечения.

Как сообщает пресс-служба суда, 25 октября 2019 года в полицию Братска поступило сообщение о покушении женщины на суицид. Инспектор по делам несовершеннолетних совместно с участковым прибыли на место происшествия. Опросив соседей, инспектор выяснила, что проживающая в соседней квартире женщина пыталась покончить с собой на глазах у малолетнего ребенка. Сама братчанка в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор предложила женщине проследовать с ней в участок для выяснения всех обстоятельств и для решения вопроса об изъятии ребенка из семьи. Братчанка агрессивно отреагировала на это и, схватив ножницы, попыталась ударить ими инспектора в шею. Участковый вовремя пресек противоправные действия женщины и обездвижил ее.

– В качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены совершение преступления впервые, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья осужденной. Кроме того, женщина не судима и трудоустроена, – отмечают в суде.