Жительница Бурятии в Иркутской области организовала нарколабораторию

Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 28-летняя жительница Бурятии организовала нарколабораторию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, окончено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в создании подпольной нарколаборатории и распространении произведенных наркотиков в особо крупном размере через сеть закладок. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Иркутской области и направлено для рассмотрения в суд по существу.

Следствием установлено, что 28-летняя девушка, действуя в составе организованной группы, производила и реализовывала через интернет-магазин синтетические наркотики, которые в дальнейшем передавались покупателям посредством закладок. При этом она использовала различные методы конспирации, применяла меры предосторожности.

Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена в июне 2018 года сотрудниками УНК ГУ МВД совместно со следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. Правоохранители задержали обвиняемую, когда она пыталась продать запрещенное вещество массой 998 грамм через специально созданный для этой цели тайник. Кроме того, полицейские выяснили, что злоумышленница арендовала частный дом в Куйбышевском районе Иркутска, где создала подпольную лабораторию по производству наркотиков. При обыске помещения оперативники обнаружили и изъяли более 14 килограмм запрещенных веществ и более 120 килограмм прекурсоров, из которых возможно было произвести еще 11 килограмм наркотиков. Также изъято специализированное химическое оборудование, применявшееся для их производства: стеклянные колбы, электронные весы, вакуумный насос, измеритель кислотности, магнитная мешалка и другие вещественные доказательства.

Спустя девять месяцев уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ – незаконное производство наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в особо крупном размере, с утвержденным прокурором обвинительным заключением 19 марта 2019 года были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов и других участников противоправного бизнеса продолжаются.