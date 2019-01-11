Жительница Иркутского района лишилась денег, пытаясь продать коляску через интернет

Иркутский район, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Иркутского района лишилась сбережений при продаже коляски в интернете. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В один из отделов полиции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что лишилась денежных средств, выставив объявление о продаже детской коляски на одном из популярных сайтов. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что заинтересован товаром, после чего попросил её для перечисления оплаты отправить данные лицевой и оборотной стороны банковской карты.

После того как женщина сообщила всю требуемую информацию, собеседник перестал выходить с ней на связь, а с её счета пропали 6,5 тысяч рублей. По этому факту полицейскими проводится проверка. Оперативники выяснили, что номер абонента, с которого звонил лже-покупатель, зарегистрирован на территории Калужской области.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Помните, что данные банковских карт – конфиденциальная информация. Не следует сообщать кому-либо данные о владельце карты, сроке её действия, данных с обратной стороны, пин-коды. Любая сделка в интернете должна быть тщательно проверена. Также не стоит соглашаться переводить неизвестным предоплату и перед любыми операциями купли-продажи оценить, не является ли второй ее участник мошенником. Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника.