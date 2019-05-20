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Происшествия
18.05.2019

Жительница Иркутской области проведёт три года в колонии за то, что заразила школьника ВИЧ

Нижнеилимский район, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без изменений приговор об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, вынесенный в отношении 22-летней женщины, временно проживающей в Нижнеилимскои районе. Апелляцию на решение районных служителей фемиды она подала, так как посчитала их решение слишком суровым, но всё же ей придётся отправиться на три года в колонию, сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД.

В 2017 году 16-летний подросток лёг на плановое обследование в больницу. Положительный тест на ВИЧ был шоком для него и его матери. В ходе эпидемиологического расследования врачи выяснили, что у него был только один сексуальный контакт со знакомой на 3,5 года старше его, к тому моменту уже достигшей совершеннолетия.

Вирус иммунодефицита в организме женщины обнаружили годом ранее, когда она сдавала анализы в Братском кожно-венерологическом диспансере. Пациентку предупредили об обязанности предупреждать каждого из своих половых партнёров о своём ВИЧ-статусе и об ответственности за умышленное сокрытие диагноза и заражение. Об этом свидетельствует её подпись на соответствующих документах.

Получив результаты анализов, пациентка исчезла из поля зрения врачей. В медицинские учреждения для более детального обследования, возможной постановки на учёт и начала лечения, по информации Иркутского центра СПИД, она больше не приходила.

Тем не менее, примерно через полгода у неё был сексуальный контакт со школьником. Это подтвердило расследование, которое провели правоохранительные органы, после положительного теста на ВИЧ у подростка. Согласно статье 122 УК РФ за заражение ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о своём положительном статусе, несовершеннолетнего предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Суд приговорил молодую женщину к трём годам колонии. Молодой человек, которому уже исполнилось 19 лет, состоит на учёте в Центре СПИД и получает терапию. Лекарства ему придётся принимать пожизненно.

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