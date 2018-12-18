ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
19.12.2018

Жительница Качугского района ударила сына-подростка кулаком в лицо и схлопотала штраф

Качугский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд оштрафовал жительницу Качугского района на пять тысяч рублей за побои, нанесенные сыну-подростку.

Как было установлено, в ноябре 2018 года женщина ударила сына кулаком по лицу, отреагировав на жалобу дочери, которая рассказала, что старший брат баловался и обижал ее. В итоге мальчику диагностировали подкожную гематому на правой щеке.

Как сообщает пресс-служба Качугского районного суда, при рассмотрении дела женщина свою вину признала и в содеянном раскаялась, пояснив, что разозлилась и не пожелала разбираться в конфликте между своими детьми.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске