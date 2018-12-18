Жительница Качугского района ударила сына-подростка кулаком в лицо и схлопотала штраф

Качугский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд оштрафовал жительницу Качугского района на пять тысяч рублей за побои, нанесенные сыну-подростку.

Как было установлено, в ноябре 2018 года женщина ударила сына кулаком по лицу, отреагировав на жалобу дочери, которая рассказала, что старший брат баловался и обижал ее. В итоге мальчику диагностировали подкожную гематому на правой щеке.

Как сообщает пресс-служба Качугского районного суда, при рассмотрении дела женщина свою вину признала и в содеянном раскаялась, пояснив, что разозлилась и не пожелала разбираться в конфликте между своими детьми.