|Происшествия
|10.04.2020
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Жительница Казачинско-Ленского района предлагала взятку полицейскому
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Казачинско-Ленский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летней жительницы поселка Магистральный Казачинско-Ленского района.
Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина подозревается в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
По версии следствия, 3 апреля женщина, находясь в служебном кабинете полиции, несмотря на неоднократные предупреждения о незаконности своих действий, передала заместителю начальника отделения в качестве взятки 50 тысяч рублей. Взятка предназначалась за прекращение дела об административном правонарушении в отношении её знакомого: подозреваемая хотела, чтобы мужчину не лишали водительской лицензии.
Сотрудник ГИБДД от денег отказался, женщина задержана на месте преступления. Следователями СК России подозреваемой избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.