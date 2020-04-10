Жительница Казачинско-Ленского района предлагала взятку полицейскому

Казачинско-Ленский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летней жительницы поселка Магистральный Казачинско-Ленского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина подозревается в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. По версии следствия, 3 апреля женщина, находясь в служебном кабинете полиции, несмотря на неоднократные предупреждения о незаконности своих действий, передала заместителю начальника отделения в качестве взятки 50 тысяч рублей. Взятка предназначалась за прекращение дела об административном правонарушении в отношении её знакомого: подозреваемая хотела, чтобы мужчину не лишали водительской лицензии. Сотрудник ГИБДД от денег отказался, женщина задержана на месте преступления. Следователями СК России подозреваемой избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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