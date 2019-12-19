Жительница Куйтуна перевела предоплату за несуществующий автомобиль

Куйтунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница поселка Куйтун Куйтунского района стала жертвой мошенника, переведя ему предоплату за несуществующий автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на одном из сайтов 24-летняя женщина выбрала и решила купить Тойоту Витц стоимостью 175 тысяч рублей. Связавшись с автором объявления по указанному номеру телефона, она договорилась о месте и времени встречи. Вскоре ей перезвонил лже-продавец и пояснил, что она является не единственным покупателем транспортного средства, поэтому автомашина будет продана тому, кто первым внесет за нее предоплату.

Перечислив 10 тысяч рублей, женщина услышала требования об увеличении задатка. Заподозрив обман, она попросила вернуть деньги. В ответ на это продавец положил трубку и отключил телефон. Дальнейшие попытки связаться с автором объявления были безрезультатны.