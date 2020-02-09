Жительница Мамско-Чуйского района погибла под колесами авто, катаясь на тюбе

Мамско-Чуйский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Мамско-Чуйском районе 8 февраля погибла местная жительница – она попала под колеса автомобиля во время катания на тюбе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился в пяти километрах от поселка Тетеринск Мамско-Чуйского района. Известно, что 55-летний водитель Тойоты Лит Айс буксировал тюб, на котором сидела 33-летняя женщина. Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с Мицубиси Паджеро.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Как выяснили госавтоинспекторы, водитель Тойоты был пьян, когда управлял иномаркой. Сейчас мужчина задержан.

– Катание на тюбах при несоблюдении элементарных требований безопасности может привести к трагическим последствиям. Помимо этого, небезопасно заниматься катанием на санках, снегокатах и ином специализированном инвентаре на горках, примыкающих к автомобильным дорогам, – напоминают в полиции.