Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила хозяйственное мыло

Слюдянка, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила несколько кусков хозяйственного мыла. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, еще в декабре 2019 года её супруг заказал на сайте в социальной сети «Инстаграм» автомагнитолу стоимостью 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время они получили посылку, однако внутри вместо приобретенной электронной техники находились пять кусков хозяйственного мыла. Продавец хозтоваров перестал выходить на связь. Сейчас возбуждено уголовное дела по статье 159 УК РФ – мошенничество. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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