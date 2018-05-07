Жительница Слюдянки впала в кому и умерла от побоев мужа

Слюдянка, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Слюднянки умерла из-за побоев от мужа. Врачам спасти её не удалось. Муж жертвы проведёт за это в колонии строгого режима шесть лет, сообщили Телеинформу в пресс-службе Слюдянского городского суда.

Известно, что семейная пара злоупотребляла спиртным и мужчина часто избивал свою супругу.

– По любому поводу, будь то немытая посуда или отсутствие сигарет, он поднимал на жену руку, ломал об нее стулья, и даже кусал её. Потом судебно-психиатрическая экспертиза отметит у него признаки расстройства личности с эмоциональной неустойчивостью, склонностью к агрессии, – отмечается в сообщении суда.

Последнее застолье пары также закончилось побоями. Мужчина избивал женщину даже тогда, когда она уже ушла спать. Он несколько раз заходил к ней в комнату и бил её. К утру женщина не встала, как выяснилось позже, к этому времени она уже находилась в коме. Ей вызвали «скорую», однако, муж жертвы отказался даже помочь своим собутыльникам загрузить жену в карету медиков.

Когда женщина умерла, он категорически отрицал свою причастность к содеянному, утверждая, что его супругу избили собутыльники. Однако суду удалось доказать обратное.