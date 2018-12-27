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28.12.2018

Жительница Свирска ложно обвинила мужа в покушении на убийство

Свирск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Свирска обвинила мужа в том, что он пытался её зарезать. Оказалось, что мужчина этого не делал. На женщину за ложный донос завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Черемховского городского суда.

Инцидент произошёл в декабре 2017 года. Находясь у себя дома, женщина позвонила в полицию и сообщила, что муж набросился на неё с кухонным ножом и угрожал убийством. Слова жительницы Свирска не подтвердились, а уголовное дело в отношении неё дошло до суда.

В судебном заседании, однако, адвокат женщины завил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении неё в связи с раскаянием. Кроме того, во время предварительного расследования она вину свою признала полностью, активно содействовала следствию.

Постановлением суда уголовное преследование в отношении женщины прекращено, от уголовной ответственности её также освободили.

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