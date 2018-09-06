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07.09.2018

Жительница Тайшета получила условный срок за сбитых на пешеходном переходе детей

Тайшет, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Тайшета получила полтора года условно за сбитых по пьяни возле пешеходного перехода детей.

Как сообщает пресс-служба Тайшетского городского суда, 34-летняя женщина 9 мая 2018 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбила двух детей, пересекавших улицу на велосипеде вблизи пешеходного перехода, расположенного по улице Суворова и площади «Юбилейная».

В результате действий осужденной несовершеннолетние получили телесные повреждения, относящиеся к категории причинивших тяжкий вред здоровью.

При назначении наказания судом учтено чистосердечное раскаяние осужденной, ее состояние здоровья, семейное положение, частичное возмещение ущерба, постановление приговора в особом порядке, мнение потерпевших.

Приговором Тайшетского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Также с нее в пользу потерпевших взыскано 500 тысяч рублей.

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