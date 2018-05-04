Жительница Тайшета разбила окно детсада в «охоте» за ноутбуком

Тайшет, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Тайшета, которая пыталась похитить из детского сада ноутбук. Женщина разбила окно учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в шестом часу утра 3 мая на улице Интернационалистов. Сторож детсада, услышавший звук бьющегося стекла, нажал на тревожную кнопку. На место прибыл наряд группы задержания.

Осмотрев объект по периметру, сотрудники Росгвардии нашли разбитое окно со стороны фасада здания. Внутри помещения они заметили женщину, которая пыталась спрятаться. Оперативники задержали подозреваемую. В руках у неё была куртка, сумка и ноутбук, принадлежащие сторожу детского сада.

Подозреваемая передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.