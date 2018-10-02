Жительница Усольского района пыталась расправиться с соперницей с помощью бутылки уксуса

Усольский район, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усольского района, застав сожителя с соперницей, пыталась расправиться с той с помощью бутылки с уксусом.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, рассмотрено административное дело в отношении жительницы Усольского района, ударившей по голове бутылкой с уксусом гостью своего сожителя.

Женщина решила пораньше прийти домой с работы, чтобы порадовать своего гражданского супруга и испечь блинов. По дороге она купила пакет молока и уксус. Зайдя в квартиру, она обнаружила, что сожитель не один, и после словесной ссоры ударила незваную гостью оказавшейся под рукой бутылкой с уксусной кислотой. Бутылка разбилась, потерпевшая получила небольшие ожоги шеи и ушиб мягких тканей лица. Заключением эксперта было установлено, что телесные повреждения не причинили вреда ее здоровью.

За совершение правонарушения ревнивица была привлечена к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ – причинение побоев. Суд признал ее виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в сумме пяти тысяч рублей.