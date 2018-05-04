Жительница Усольского района попалась на удочку мошенников, продавая картофель

Усольский район, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодая жительница усольского поселка Тельма стала жертвой мошенников, пытаясь продать картофель. С ее карты списали 14 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 23-летняя женщина стала жертвой довольно простой схемы обмана. Она разместила объявление о продаже картофеля на крупном интернет-сайте. Выручка от сделки должна была составить примерно две с половиной тысячи рублей. Потерпевшей позвонил мужчина, который сказал, что готов приобрести картофель, и для осуществления перевода ему необходим номер банковской карты.

Однако злоумышленник потом сообщил, что не может перечислить деньги, и молодой женщине надо пройти к банкомату, что она и сделала. Она выполнила все инструкции афериста, диктовала ему пароли, которые приходили в банковских смс. В результате с ее карты были списаны все имеющиеся деньги.

По факту мошенничества проводится проверка.