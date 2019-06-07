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Происшествия
09.06.2019

Жительница Усолья-Сибирского предстанет перед судом за кражу золотых украшений

Усолье-Сибирское, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в ближайшее время будет окончено расследование кражи ювелирных изделий.

По информации МО МВД России «Усольский»,  в начале мая в дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении у нее имущества. Полицейские выяснили, что несколько раз потерпевшая оставляла дверь своей квартиры открытой, поэтому злоумышленнику не составило особого труда проникнуть в жилище и вынести оттуда имущество.

Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемую. Известно, что это 26-летняя, ранее не судимая усольчанка. По предварительной информации, она продала украденные украшения, а вырученные деньги потратила. Сотрудникам полиции удалось разыскать и изъять все похищенные ювелирные изделия, в ближайшее время они будут возвращены законной владелице.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), до конца июня будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Также в текущем месяце в суд будет передано другое уголовное дело о краже, совершенной в конце мая при похожих обстоятельствах. На этот раз в полицию обратился усольчанин с заявлением о хищении у него сотового телефона. Полицейские установили возможную причастность к преступлению 36-летней знакомой потерпевшего, которая, имея свободный доступ в его квартиру, присвоила гаджет и оставила его себе. Правоохранители изъяли смартфон и вернут владельцу в ближайшее время.

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