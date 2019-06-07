|Происшествия
|09.06.2019
|
|
Жительница Усолья-Сибирского предстанет перед судом за кражу золотых украшений
|
Усолье-Сибирское, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в ближайшее время будет окончено расследование кражи ювелирных изделий.
По информации МО МВД России «Усольский», в начале мая в дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении у нее имущества. Полицейские выяснили, что несколько раз потерпевшая оставляла дверь своей квартиры открытой, поэтому злоумышленнику не составило особого труда проникнуть в жилище и вынести оттуда имущество.
Тэги: