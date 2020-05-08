Жительница Усть-Илимска пойдёт под суд за ложное обвинение знакомого в воровстве

Усть-Илимск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы за заведомо ложный донос. Женщина заявила в полицию на своего знакомого, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии СО МО МВД РФ «Усть-Илимский», в феврале 2020 года между 53-летней женщиной и её знакомым произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. Желая наказать его, усть-илимчанка сообщила, что мужчина похитил у неё 20 тысяч рублей, причинив ей значительный ущерб.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью, свои действия объяснила желанием навредить своему знакомому, к которому испытывала личную неприязнь, говорят в прокуратуре Иркутской области.

Уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до двух лет заключения.