Жительница Усть-Орды ложно обвинила подругу в воровстве и теперь заплатит штраф

Эхирит-Булагатский район, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд оштрафовал жительницу поселка Усть-Ордынский на семь тысяч рублей за заведомо ложный донос о преступлении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в апреле 2019 года 31-летняя женщина решила отомстить подруге, с которой до этого поссорилась, и отнесла в полицию заявление, якобы та украла у нее ноутбук и сотовый телефон. Позднее, по данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, оперативники установили, что она сама сдала имущество в скупку и получила за него деньги.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину в совершении преступления, пояснив, что хотела таким образом «наказать» подругу.