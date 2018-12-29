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30.12.2018

Жительница Усть-Орды украла у школьника мобильник и новогодний сладкий подарок

Эхирит-Булагатский район, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района 28 декабря женщина украла у восьмиклассника мобильный телефон и сладкий подарок от Деда Мороза. Злоумышленницу задержали по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, следователи установили, что незнакомка попросила у подростка телефон, чтобы позвонить, а пока мальчик доставал его из кармана, предложила подержать сладкий подарок.  После того как добыча оказалась у женщины в руках, она скрылась в неизвестном направлении.

Злоумышленницу разыскали в одной из квартир на улице Халганова. Женщина при задержании сразу призналась в содеянном и отдала похищенное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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