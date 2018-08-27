Жительница Железногорска-Илимского дважды за месяц попалась на торговле самогоном

Железногорск-Илимский, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительницу Железногорска-Илимского оштрафовали за продажу крупных партий самогона и браги. Женщина попалась полицейским дважды за месяц, сообщает пресс-служба полиции.

Женщина организовала склад в собственной квартиры. Прежде чем передать материалы против неё в суд, оперативники совершили у 55-летней подозреваемой контрольную закупку. В итоге сотрудники МВД изъяли больше 300 литров самогона и свыше 1,5 тысяч литров браги.

Оперативники завели дело об административном правонарушении и направили его в суд. Несмотря на это менее чем через месяц в этой же квартире полицейские вновь выявили факт незаконной продажи алкоголя.

При повторном визите участковые уполномоченные полиции нашли и конфисковали 200 литров самогона и более 1,5 тысяч литров браги. Кроме этого, у подозреваемой в сбыте суррогата изъято два самогонных аппарата, 15 бочек и фляг объемом от 40 до 300 литров, используемых в производстве и хранении самогона.

Проведенная экспертиза подтвердила наличие спирта в жидкостях. Общая стоимость изъятого алкоголя оценивается почти в 270 тысяч рублей, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.