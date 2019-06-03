Жительнице Нижнеудинска грозит восемь лет тюрьмы за распространение героина

Нижнеудинск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске оперативники задержали 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции. В ходе допроса женщина дала признательные показания и пояснила, что на преступление пошла из-за тяжелого материального положения и наркотической зависимости. В отношении предполагаемой наркосбытчицы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до восьми лет лишения свободы, рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мвд на транспорте

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