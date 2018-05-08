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08.05.2018

Жительницу Иркутского района оштрафовали за кражу чужой папки с деньгами

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский  районный суд Иркутска оштрафовал на 150 тысяч рублей жительницу пригорода за кражу папки с деньгами на сумму более 464 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что женщина забрала папку из терминала самообслуживания одного из банков. В итоге она настаивала на том, что деньги нашла, а не похитила. Однако в папке лежали ещё и документы на имя потерпевшего с указанием его местонахождения и данных о личности.

В связи с этим суд пришёл к выводу, что женщина осознавала факт того, что вещь является забытой, а не потерянной, и имела реальную возможность вернуть похищенное законному владельцу, но этого не сделала, говорят в прокуратуре Иркутской области.

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