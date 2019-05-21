Жительницу Зимы и её дочь задержали за торговлю героином

Зима, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме полицейские задержали 43-летнюю женщину и её 20-летнюю дочь по подозрению в распространении героина. Ранее обе уже были судимы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе обыска по месту жительства одной из наркоторговок обнаружены в детских вещах и изъяты 23 бумажных свертка с героином весом более 6 граммов. В квартире второй найдены 40 свертков с порошкообразным веществом, которое также направленно на экспертизу.

Оперативники также изъяли электронные весы, сим-карты, сотовые телефоны и платежные карты, предположительно используемые подозреваемыми для наркоторговли.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы.