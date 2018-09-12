Жителя Куйтунского района задержали по подозрению в развратных действиях с подростком

Куйтунский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На жителя Куйтунского района завели уголовное дело по признакам совершения развратных действий без применения насилия в отношении 15-летнего подростка.

По версии следствия, инцидент случился в сентябре 2018 года в одном из сел Куйтунского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, выясняются причины и условия, способствовавшие его совершению.