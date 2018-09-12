|Происшествия
|13.09.2018
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Жителя Куйтунского района задержали по подозрению в развратных действиях с подростком
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Куйтунский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На жителя Куйтунского района завели уголовное дело по признакам совершения развратных действий без применения насилия в отношении 15-летнего подростка.
По версии следствия, инцидент случился в сентябре 2018 года в одном из сел Куйтунского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, выясняются причины и условия, способствовавшие его совершению.
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