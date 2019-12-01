Жителя Ольхонского района приговорили к 12,8 годам тюрьмы за насилие над трехлетней девочкой

Ольхонский район, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Ольхонского района приговорили к 12 годам 8 месяцам колонии строгого режима за насилие над трехлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Мужчину осудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

– Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2019 года 31-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении трехлетней дочери своей сожительницы. Сразу после того, как женщине стало известно о преступлении в отношении её ребенка, она вызвала сотрудников полиции, – отметили в ведомстве.

Также сообщается, что мужчина в 2010 году был осужден Иркутским областным судом за убийство, совершенное группой лиц. Он должен был провести в тюрьме 11 лет, однако в 2018 году по постановлению Эхирит-Булагатского районного суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на исправительные работы.