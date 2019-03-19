|Происшествия
|20.03.2019
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Жителя Осинского района приговорили к 10 месяцам работ и штрафу за убийство по неосторожности
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Осинский район, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Осинского района приговорили к 10 месяцам исправительных работ и удержанию 10% дохода от зарплаты в счет госбюджета за убийство по неосторожности.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
– Установлено, что 3 ноября 2018 года в селе Обуса 45-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым и ударил его в ухо. От удара погибший упал и ударился головой об угол скамьи. От полученных травм мужчина скончался, – отметили в прокуратуре.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Осинский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности.
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