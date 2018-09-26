Жителя Шелехова на год ограничили в свободе за ДТП в Иркутске

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска на год ограничил в свободе шелеховчанина за то, что он в 2017 году сбил пешехода и оставил место ДТП на бульваре Рябикова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде было установлено, что мужчина за рулём «Рено СР» перед автоаварией следовал ехал с улицы Аргунова в сторону школы №28 на улице Маршала Конева. При выполнении маневра поворота налево на проезжую часть дороги мужчина не убедился в безопасности манёвра, кроме того, он ехал с высокой скоростью и не уступил дорогу пешеходу.

После того как водитель сбил мужчину, «скорую» он не вызвал и в полицию о столкновении не сообщил, уехав с места ДТП. Пострадавший же получил закрытую тупую травму левого тазобедренного сустава, перелом шейки левой бедренной кости со смещением костных отломков.