Жулики умыкнули у иркутянки больше ста тысяч рублей

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая иркутянка, пытаясь обезопасить свою банковскую карту от вредоносной программы, передала лжебанкирам свыше 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, 66-летняя иркутянка с заявлением о хищении у неё с карты крупной суммы денежных средств. Потерпевшей позвонил якобы сотрудник банка и спросил, переводила ли она свои сбережения в Орле. Получив отрицательный ответ, псевдоспециалист заверил пенсионерку, что на её карте установлена вредоносная программа, избавиться от которой возможно лишь выполнив ряд операций.

Следуя всем указаниям, женщина скачала онлайн приложение банка и перевела на счёт мошенника 107 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что звонок поступил с номера телефона, зарегистрированного у оператора в Московской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полиция повторяет, что в случае возникновения опасений по сохранности денег на карте следует обращаться лично в отделение банка или звонить по номеру телефона, который указан на самой банковской карте. Откровенные беседы с неизвестными людьми, которые позвонили для того, чтобы сообщить вам о списаниях с карты, приводят только к одному – опустошению вашего банковского счета.

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