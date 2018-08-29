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30.08.2018

Зиминец с пятью непогашенными судимостями попался на воровстве

Зима, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже и двух грабежах. Он проведет в колонии особого режима четыре года – отягчающим обстоятельством стало наличие пяти непогашенных судимостей.

Как сообщает пресс-служба суда, при рассмотрении уголовного дела мужчине инкриминировали тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, грабеж без квалифицирующих признаков и открытое хищение чужого имущества, на котором он и попался. В частности, зиминец открыто вытащил деньги из кассы магазина и растратил.

Подсудимый полностью признал свою вину по всем трем рассматриваемым эпизодам, что стало смягчающим обстоятельством, как и его состояние здоровья. Однако наличие непогашенных судимостей считается особо опасным рецидивом преступлений, что и склонило чашу весов не в пользу зиминца. Согласно приговору после выхода из колонии его свобода будет ограничена еще на год.

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