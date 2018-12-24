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25.12.2018

Злоумышленники обманом оставили ветерана из Усолья-Сибирского без медалей

Усолье-Сибирское, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском злоумышленники под видом работников коммунальной службы проникли в квартиру 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны и украли у него медали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленники под предлогом проверки системы отопления мужчины бегло обследовали жилище и ушли. Лишь через сутки ветеран заметил отсутствие на пиджаке ордена Великой Отечественной войны первой степени, памятного знака «Фронтовик» и денег, хранившихся в кармане этого же пиджака.

Прибывшие оперативники обследовали место происшествия, опросили жильцов и прохожих, изучили системы видеонаблюдения, находившиеся в общественных местах в этом районе. В свою очередь, грамотная работа эксперта-криминалиста позволила обнаружить отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника и идентифицировать его личность. Им оказался 27-летний неоднократно судимый местный житель.

Молодого человека задержали в тот же день. Он дал признательные показания и указал место, где спрятал похищенные награды, говорят в ГУ МВД по Иркутской области. Сейчас задержанный арестован, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

Сотрудники вернули принадлежащий ветерану орден и памятный знак. Кроме этого, полицейские подарили пенсионеру новогодний подарок, пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и напомнили, что полиция всегда готова прийти на помощь в трудную минуту.

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