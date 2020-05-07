Злоумышленники под видом медиков скорой помощи ограбили бизнесмена, одного поймали в Москве, второго – в Иркутске

Иркутск, Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция задержала двоих ранее судимых мужчин по подозрению в разбойном нападении на предпринимателя в Москве. Одного из злоумышленников поймали в столице, второго – в Иркутске.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что злоумышленники несколько недель наблюдали за бизнесменом, приезжая к месту его проживания на разных каршеринговых машинах. Дождавшись подходящего момента, они в спецодежде работников скорой помощи напали на мужчину в подъезде его дома. Подозреваемые распылили в сторону потерпевшего содержимое газового баллончика и несколько раз ударили по голове. Затем похитили сумку, в которой находились 135 тысяч долларов США и 1 миллион рублей, и скрылись.

По признакам разбоя возбуждено уголовное дело. При обыске в жилище задержанных оперативники обнаружили куртку с надписью «Скорая помощь» и медицинский чемодан. Кроме того, в квартире у одного из фигурантов изъяты патроны и револьвер, который, согласно проведенной экспертизе, признан пригодным для производства выстрелов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения оружия.