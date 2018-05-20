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21.05.2018

Александр Бастрыкин пытается добиться уголовного дела в отношении экс-зампреда Иркутского облсуда

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова, который сейчас находится в отставке. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Уголовное дело СКР намерен возбудить по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290 УК РФ – получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, или главой органа местного самоуправления.

Оно наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 80-десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы взятки.

Представление Александра Бастрыкина планируется рассмотреть утром 1 июня 2018 года.

Напомним, в ноябре 2017 года профессор права, советник губернатора Иркутской области Сергей Шишкин в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Иркутск» заявил о том, что Николай Новокрещенов задержан на 48 часов. Тогда Сергей Шишкин говорил, что речь идёт о взятке в 8 млн рублей. В Иркутском облсуде в ответ на это заявили о некомпетентном, деструктивном поведении советника губернатора Иркутской области.

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