Ангарчане через соцсети опознали преступника, ограбившего пенсионерку

Ангарск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали подозреваемого, который похитил сумку у 55-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ключевую роль в этой ситуации сыграли пользователи соцсетей. Ангарчане опознали преступника по фото в ориентировке и сообщили в полицию. Благодаря полученным сведениям сыщикам удалось установить личность подозреваемого.

– Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за различные преступления 34-летний мужчина. После задержания молодой человек сознался в содеянном и дал признательные показания, – сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 – грабеж. Виновнику грозит до четырех лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемый содержится под стражей. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Правоохранители просят всех, кто мог пострадать от его действий, обращаться по телефонам дежурной части: 8(3955)53-05-15 или 02.