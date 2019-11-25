Ангарчанина, убившего и расчленившего собутыльника, отправили в колонию особого режима

Ангарск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанина, который во время пьяной ссоры убил и расчленил собутыльника, отправят в колонию особого режима на 11,5 лет.

Напомним, преступник выпивал вместе с незнакомцем в одной из квартир в Ангарске. В ходе застолья он приревновал к собутыльнику свою сожительницу и нанес ему не менее 30 ударов ножом. От полученных ранений ангарчанин, в 2017 году освободившийся из мест лишения свободы, скончался на месте происшествия. Убийца расчленил тело, часть его фрагментов выбросил в мусорный бак, часть – спрятал на балконе.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии опьянения. Ранее он дважды судим за умышленные насильственные преступления, совершенные также на почве распития спиртного.