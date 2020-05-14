Ангарчанка предстанет перед судом за убийство младенца

Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летней ангарчанки, обвиняемой в убийстве её новорождённого ребёнка. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в апреле 2019 года в заброшенном гараже около одного из домов в квартале №1 посёлка Мегет было обнаружено тело малыша. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции непрерывно проводили следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление матери погибшего ребёнка.

У женщин, проживавших и временно находившихся в Мегете, следователи взяли образцы ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребёнка. В результате один из образцов показал совпадение.

В декабре 2019 года подозреваемую задержали. На допросе она пояснила, что не состояла на учете в женской консультации, родила в домашних условиях, после чего умышленно избавилась от младенца.