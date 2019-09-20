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Происшествия
19.09.2019

Апелляцию по ДТП на «Баргузине» в Иркутске перенесли из-за командировки одного из истцов

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский облсуд 19 сентября отложил рассмотрение апелляции по делу о смертельном ДТП у кинотеатра «Баргузин» до 26 сентября. Об этом ходатайствовал отец погибшего в автоаварии мальчика из-за того, что находится в командировке.

В зале заседания присутствовала только бабушка мальчика Любовь Зайцева. Отец Руслан Зайцев с 17 по 20 сентября находится в командировке, о чём представлен подтверждающий документ, однако, желает лично участвовать в заседании. Ходатайство поддержал и гособвинитель Елена Пашинцева.

В свою очередь, осуждённый за ДТП Виктор Авдулов, который участвовал в заседании в режиме видеоконференции, заявил, что считает возможным рассмотрение апелляции, поскольку в зале присутствует один из потерпевших.

Тем не менее, судья удовлетворила ходатайство.

Напомним, ДТП случилось рано утром 15 мая. Позже в паблике ДТП 38RUS Иркутск в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фото, на которых видно, что водитель иномарки бросил свою машину во дворах и сбежал. Затем полиция разослала ориентировку на лихача. Уже в первые часы после автоаварии пользователи соцсетей выяснили, что «Мерседес» был выставлен на продажу 9 мая, а его владельцем является 26-летний бармен. Его задержали поздно вечером 15 мая. Во время допроса мужчина объяснил, почему оставил место аварии и рассказал, куда скрылся. Следователи предъявили ему обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с состоянием опьянения и оставлением места совершения ДТП. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной – за нарушения правил дорожного движения. Суд 17 июля 2019 года начал рассматривать уголовное дело в отношении 26-летнего Виктора Авдулова.

Судья Октябрьского районного суда Иркутска Екатерина Никитина 31 июля озвучила приговор. Она удовлетворила требования прокуратуры назначить наказание в виде четырёх лет в колонии-поселении Виктору Авдулову, совершившему ДТП с летальным исходом. При этом в зачёт ему пошло и время, проведённое в СИЗО из расчёта один день за два. Также иркутянину после отбытия наказания на три года запрещено управлять автомобилем – это вдобавок к полутора годам, которые ранее установил мировой суд. Кроме того, осуждённый должен выплатить бабушке и отцу мальчика по миллиону рублей морального ущерба и 50 тысяч рублей  в счёт расходов на представителя в суде. Что касается возмещения материального вреда, то этот иск будет рассматривать гражданский суд. Родные мальчика сразу после окончания заседания заявили, что будут подавать апелляцию на приговор, поскольку считают его слишком мягким.

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