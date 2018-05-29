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30.05.2018

Авиалесоохрана: в Иркутской области горит свыше 500 гектаров леса

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным федеральной Авиалесоохраны, на раннее утро 30 мая зарегистрировано четыре лесных пожара общей площадью 507 гектаров.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодняшнее утро зафиксировано два действующих возгорания – в Иркутском районе на площади 70 га и в Жигаловском районе на площади 5 га. Еще два очага в Братском и Нижнеилимском районах находятся в локализованном состоянии.

За минувшие сутки, 29 мая, на землях лесного фонда в Иркутской области было зарегистрировано шесть новых пожаров, четыре из них ликвидированы на общей площади 28,3 га – в Иркутском, Куйтунском, Нижнеилимском, Братском и Тайшетском районах. Также были ликвидированы два пожара, возникших 28 мая в Братском районе.

К слову, в июне, по предварительным данным федеральной Авиалесоохраны, ожидается высокая пожароопасность в восточной части Иркутской области. Прогноз касается, в основном, Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов.

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