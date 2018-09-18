|Происшествия
|19.09.2018
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Безработный братчанин попался на сбыте гашиша
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Братск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске с поличным задержали 39-летнего наркоторговца. Безработный местный житель торговал гашишем, сообщает пресс-служба полиции.
Мужчину задержали оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по Иркутской области. Он попался в руки правоохранителям во время продажи очередной партии своего товара.
В ходе личного досмотра и обыска в гараже 39-летнего подозреваемого в центре Братска оперативники обнаружили наркотическую растительную массу, сотовые телефоны и деньги, предположительно, полученные от реализации запрещенных веществ. В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
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