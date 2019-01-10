«Боярышник» по-бодайбински: на севере Приангарья незаконно торговали спиртосодержащим лосьоном

Бодайбинский район, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбинском районе пресечена незаконная торговля спиртосодержащим лосьоном.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из торговых объектов поселка Мамакан с нарушением правил торгуют спиртосодержащей продукцией.

В ходе проверки прибывшие в населенный пункт сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, отдела исполнения административного законодательства и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Бодайбинский» обнаружили спиртосодержащий лосьон «На бруньках», который продавали с нарушением правил торговли.

Так, согласно постановлению правительства Российской Федерации, запрещена розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, по которой в розницу продается водка, ликеро-водочная и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28%.

На основании этого постановления в магазине было изъято около 100 флаконов спиртосодержащей продукции. По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.16 КоАП – нарушение правил розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудниками полиции проводится проверка.