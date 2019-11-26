Братск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанина, который задушил жену и обставил это как пропажу без вести, приговорили к 9,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Собранных доказательств хватило для того, чтобы признать 37-летнего Алексея Иванова виновным в убийстве супруги. Напомним, 3 апреля 2019 года мужчина заранее обдумав план убийства, вывез жену за город в лес, где и задушил.

По возвращению убийца сообщил родителям супруги и в полицию, что жена ушла из дома и не вернулась. Он сам активно помогал ее разыскивать. Однако правоохранители в кратчайшие сроки установили подозреваемого и задержали братчанина. Сам он после задержания не стал скрывать причастность к преступлению и показал место, где совершил преступление.

– Следователями СКР установлено, что мужчина никогда не привлекался к уголовной ответственности, семья характеризуется положительно, есть трехлетний ребенок. Приговором Братского районного суда Алексей Иванов признан виновным, ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.