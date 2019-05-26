Братчанка украла у 83-летней бабушки 200 тысяч рублей

Братск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд отправил на два года в колонию строгого режима женщину, укравшую у 83-летней пенсионерки 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года. Тогда пенсионерка решила положить деньги, хранившиеся у неё дома, на банковский счёт. По пути к банку бабушка встретила двух женщин, с которыми у неё завязался разговор.

– В ходе разговора одна из женщин сообщила пенсионерке о том, что на ней лежит смертельная порча, которую целительница может снять. Пожилая женщина испугалась и согласилась на помощь. Для снятия порчи женщине-гадалке потребовался белый листок бумаги. Тогда потерпевшая вынула из сумки прозрачный полиэтиленовый пакет с просматривающимися деньгами, а затем со дна сумки достала листок бумаги и передала его гадалке. Вторая женщина увидела деньги и решила их украсть в удобный момент, – рассказали в пресс-службе суда.

В свою очередь, гадалка проделала какие-то манипуляции с листком бумаги, на котором проявился крест. Бабушке она сказала, что листок бумаги надо порвать и выбросить на углу дома. В это время свою сумку пенсионерка отдала второй женщине, чтоб удобно было рвать листок бумаги. Когда пожилая женщина выбрасывала листок бумаги, её собеседница, у которой оказалась сумка пенсионерки, незаметно вытащила деньги и положила их в карман своей куртки. Позже пенсионерка обнаружила, что пакет с деньгами пропал из сумки.

В судебном заседании подсудимая признала вину полностью. Гражданский иск, заявленный потерпевшей, суд удовлетворил в размере 150 тысяч рублей с учетом добровольного частичного возмещения ущерба.

В виде смягчающих наказание обстоятельств суд учёл наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, полное признание вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, принесение извинений потерпевшей.

К обстоятельствам, отягчающим наказание, суд отнёс рецидив преступлений, поскольку преступление осужденной совершено в период непогашенной судимости. Женщина была ранее осуждена за сбыт наркотических средств в крупном размере.