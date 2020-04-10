Бунт и пожар произошли в Ангарской колонии в Иркутской области

Ангарск, 11.04.20 (ИА "Телеинформ"), - Бунт и пожар произошли 10 апреля в Ангарской исправительной колонии №15. Следственным управлением СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, допрашивают осужденных и руководство исправительной колонии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.