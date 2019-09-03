Черемхово, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Черемховские полицейские за несколько часов нашли пропавшего десятилетнего школьника. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В дежурную часть обратилась мама пропавшего мальчика. Она сообщила, что вместе с сыном находилась в медучреждении и в какой-то момент обнаружила исчезновение ребенка. Женщина пыталась сама найти школьника на прилегающей территории, но поиски результатов не принесли.

– На розыск школьника оперативно сориентировали личный состав наружных служб полиции и оперативников. Стражи правопорядка опросили прохожих, проверили места скопления молодежи и развлекательные центры. В ходе поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска несовершеннолетний был обнаружен недалеко от торговых объектов живым и здоровым. По словам мальчика, он заблудился, – говорится в сообщении ведомства.