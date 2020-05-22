Четверых пропавших детей в Иркутском районе искали более ста человек, вертолет и квадрокоптеры

Иркутский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне в селе Смоленщина Иркутского района два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 13 лет ушли гулять на улицу и домой не вернулись. Уже ночью родители пропавших обратились за помощью в полицию.

На розыск несовершеннолетних незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа инспекторов ПДН, участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. К розыскным мероприятиям подключились представители администрации Иркутского района, добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт», неравнодушные местные жители.

Более 100 человек прочесывали территорию близлежащего лесного массива, обследовали окрестности, недостроенные дома и все места возможного пребывания детей, проводили беседы с гражданами. В розыскных мероприятиях также был задействован вертолет и квадрокоптеры. Ориентировка с приметами несовершеннолетних была размещена в средствах массовой информации и социальных сетях.

В результате слаженной работы правоохранителей и добровольцев дети были обнаружены живыми и здоровыми на одной из улиц поселка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.