Четверо жителей Иркутской области организовали разветвлённую сеть продажи нелегального алкоголя

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанут четыре человека, подозреваемых в незаконном обороте поддельного алкоголя. Фальсифицированное спиртное они продавали в Иркутском, Братском, Усольском и Черемховском районах, сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемых оперативники задержали летом 2018 года. На складах, а также из розничной сети изъято 12 тысяч литров различных алкогольных напитков и около 40 тысяч пачек сигарет без маркировки. Их общая рыночная стоимость превысила 5 миллионов рублей. Теперь продукция, которую изъяли из 40 торговых точек, подлежит уничтожению.

– Следствием установлено, что злоумышленники переоборудовали участок в одном из садоводств под нелегальную базу, где хранились горячительные напитки различных наименований, табачные изделия. Для конспирации продажа немаркированной алкогольной продукции участникам организованной группы велась исключительно «проверенным клиентам» и не допускалась малознакомым или незнакомым лицам, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Предполагаемых участников группировки задержали на территории Ангарского городского округа с участием спецназа управления Росгвардии по Иркутской области. В дальнейшем полиция провела 14 обысков, изъяв помимо нелегального спиртного и сигарет автомобили, на которых незаконный товар перевозился, и деньги в различной валюте.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено на рассмотрение в суд по существу.