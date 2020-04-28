Чиновника администрации Усть-Кутского МО проверяют на причастность к поджогу сухой травы рядом с лесом

Усть-Кутский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе следователи СУ СКР по Иркутской области устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что 28 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования.

По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 286 УК РФ – покушение на превышение должностных полномочий.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.