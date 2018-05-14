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15.05.2018

Дело «ангарского маньяка» Михаила Попкова: суду представили доказательства по всем новым эпизодам

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура 14 мая представила суду доказательства по последним двум из 60 эпизодов уголовного дело в отношении маньяка из Ангарска Михаила Попкова. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Однако судебное следствие на этом не закончено. Суду предстоит ещё изучить доказательства со стороны защиты.

– По длительности судебного процесса сориентировать никто не сможет, потому что стороны – и обвинение, и защита – могут представлять ещё ходатайства, улики и так далее, – сообщили в облсуде.

Новое заседание, как отмечается в картотеке судебных дел, проходит 15 мая.

Напомним, в 2015 году Михаил Попков уже был приговорён к пожизненному заключению за 22 убийства. После этого он признался ещё в 60 эпизодах. Подсудимому предъявлено обвинение в 59-ти убийствах и одном покушении на убийство, совершенных в период с 1992 по 2010 годы. Жертвами маньяка были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году. Материалы нового уголовного дела составили 322 тома.

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