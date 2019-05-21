Депутата думы Нижнеудинска без водительских прав поймали пьяным за рулем Лексуса

Нижнеудинск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы, которого задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем Лексуса. В июне 2018 года он уже был лишен водительских прав на полтора года за пьяное вождение.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, иномарку под управлением пьяного водителя остановили инспекторы ДПС ночью 20 апреля 2019 года на улице Фурманова в Нижнеудинске. Впоследствии выяснилось, что Лексусом Рх 350 управлял 33-летний горожанин, занимающий должность депутата думы Нижнеудинского муниципального образования четвертого созыва на непостоянной основе.

Расследование уголовного дела продолжается.