Друзья молодого сожителя иркутянки похитили ее бывшего мужа

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали двух молодых людей по подозрению в похищении человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ночью 11 марта 30-летний иркутянин пришел к своей бывшей супруге, чтобы выяснить с ней отношения. В этом же доме находился ее новый сожитель, между мужчинами произошел конфликт. Приятели последнего вывели потерпевшего, посадили в машину и увезли на берег реки Ангара. Под угрозой стартового пистолета они забрали его личные вещи и Тойоту Марк-2, а его самого перевезли в дом по улице Богдана Хмельницкого.

О похищении сообщил брат потерпевшего. Злоумышленников задержали – ими оказались местные жители в возрасте 18 и 21 года. Известно, что один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции. Иркутянина освободили при задержании подозреваемых, похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет передано собственнику.

Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили по факту похищения уголовное дело. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание – от пяти до 12 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых, сообщает пресс-служба ведомства.