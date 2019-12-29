Два маленьких ребенка погибли на пожаре в Хомутово – возбуждено уголовное дело

Иркутский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района 29 декабря случился пожар в жилом доме по улице Кирова. В огне погибли два мальчика-близнеца 2017 года рождения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по признакам причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что мать детей ушла провожать старшего ребенка на маршрутку. В жилище остались девочки восьми лет и двухлетние мальчики-близнецы. Когда женщина вернулась, дом был охвачен огнем. Девочка смогла выбраться и позвать на помощь, однако малышей спасти не удалось.

В настоящее время следователи СКР осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.